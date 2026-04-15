Priverno truffa delle case vacanze | cliente prenota da pubblicità su Facebook ma l'alloggio non esiste

A Priverno, un uomo di 32 anni è stato denunciato dai carabinieri per aver truffato una ragazza tramite annunci di case vacanze pubblicati su Facebook. La vittima aveva prenotato un alloggio che, successivamente, si è rivelato inesistente. L'indagine ha portato alla scoperta delle inserzioni false utilizzate dall'uomo per ingannare le persone interessate alle prenotazioni online.

Un 32enne è stato denunciato a piede libero dai carabinieri di Priverno dopo aver truffato online una ragazza con false inserzioni di case vacanze su Facebook.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate La truffa delle case vacanze fantasma, 4 anni al ‘mago’ del raggiroRimini, 28 gennaio 2026 – Si è concluso con una condanna a 2 anni e 10 mesi processo a carico del 60enne barese accusato di aver messo in piedi un... Turismo a Bergamo, boom delle imprese di alloggio per vacanze: +101% in cinque anniAnalizzando i dati delle iscrizioni alla Camera di commercio, si possono intravedere negli ultimi cinque anni i segni di una profonda trasformazione... Panoramica sull’argomento Si parla di: Malattia di Chagas: nel mondo 10mila morti l’anno, se non diagnosticata può portare alla morte. Priverno, truffa delle case vacanze: cliente prenota da pubblicità su Facebook ma l’alloggio non esisteUn 32enne è stato denunciato a piede libero dai carabinieri di Priverno dopo aver truffato online una ragazza con false inserzioni di case vacanze su ... fanpage.it Finta casa vacanze a Roccaraso, denunciato 32enne per truffa onlineUna 23enne di Priverno raggirata con un annuncio falso sui social: versati 150 euro per un immobile inesistente. Indagini dei Carabinieri ... latinaoggi.eu