Turismo a Bergamo boom delle imprese di alloggio per vacanze | +101% in cinque anni

Nel corso degli ultimi cinque anni, le imprese di alloggio per vacanze a Bergamo sono aumentate del 101%, un dato che rivela una trasformazione concreta nel settore turistico. La causa di questa crescita risiede nella diminuzione degli hotel tradizionali, sostituiti da strutture più piccole e specializzate in soggiorni brevi e vacanze. A livello locale, sono nate nuove attività, spesso gestite da giovani imprenditori, che offrono alloggi in appartamenti o case vacanza. I dati delle iscrizioni alla Camera di commercio mostrano chiaramente questa tendenza in continua espansione.

Analizzando i dati delle iscrizioni alla Camera di commercio, si possono intravedere negli ultimi cinque anni i segni di una profonda trasformazione dell’offerta turistica, con una graduale diminuzione degli alberghi tradizionali accompagnata da una marcata crescita delle imprese di alloggio per vacanze e soggiorni di breve durata mentre la ristorazione, tra segnali contrastanti, continua a mantenere le sue posizioni. Tendenza che si inserisce in un contesto più ampio, in parte condiviso anche a livello regionale e nazionale, dove il settore è chiamato a ripensare il proprio equilibrio tra modelli tradizionali e nuove forme di accoglienza.🔗 Leggi su Bergamonews.it Turismo, cambia l'accoglienza in Umbria: boom di case-vacanze e affitti brevi. La ristorazione cresce Negli ultimi cinque anni, il settore turistico umbro ha registrato un'evoluzione significativa nell'offerta di accoglienza, con un aumento delle case-vacanze e degli affitti brevi. Bergamo, turismo record nel 2025: “Non si parli di overtourism”. Ma case vacanze e B&B registrano un +146% Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Turismo a Bergamo, boom delle imprese di alloggio per vacanze: +101% in cinque anni; Boom di feste, sfilate e spettacoli: Carnevale in Bergamasca; Turismo, Bergamo cresce tra autenticità e soggiorni brevi; Città Alta: rallenta il calo della popolazione, ma la sfida demografica rimane. Turismo a Bergamo, boom di case vacanza: +101% in 5 anni, calano gli alberghiCamera di commercio Alberghi in flessione (-7,3%), ristorazione stabile. Più occupati nel settore, ma pesa il nodo delle retribuzioni. ecodibergamo.it Turismo a Bergamo, boom delle imprese di alloggio per vacanze: +101% in cinque anniCalano gli alberghi tradizionali e la ristorazione tiene. La città guida le nuove tendenze ... bergamo.corriere.it Ieri sera si è svolto il Business Workshop di Milan Bergamo Airport all’Aruba Global Cloud Data Center Un momento di confronto e dialogo che ha riunito compagnie aeree, tour operator e professionisti del turismo, confermando il valore delle relazioni c - facebook.com facebook