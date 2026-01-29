La truffa delle case vacanze fantasma 4 anni al ‘mago’ del raggiro
La truffa delle case vacanze fantasma si conclude con la condanna di un uomo di 60 anni di Bari. Dopo un procedimento durato anni, il giudice ha deciso: quasi tre anni di reclusione per il presunto raggiro che ha coinvolto numerosi clienti in Riviera. L’uomo avrebbe organizzato una truffa ben studiata, facendo pagare affitti per case inesistenti o non disponibili. Ora si attende la sentenza definitiva.
Rimini, 28 gennaio 2026 – Si è concluso con una condanna a 2 anni e 10 mesi processo a carico del 60enne barese accusato di aver messo in piedi un sistema di truffe legate agli affitti di case vacanza in Riviera. LIDO DI CAMAIORE 28 GIUGNO 2024 BAGNANTI E BAGNINI NELLE SPIAGGE DI LIDO DI CAMAIORE LUNGO LA RIVIERA DELLA VERSILIA IN TOSCANA FOTO ROBY BETTOLINI Il processo con 14 capi d’imputazione. L’uomo era finito a processo con 14 capi d’imputazione, di cui 10 per truffa, 4 per evasione e uno per sostituzione di persona. Secondo l’accusa, l’attività illecita gli avrebbe fruttato almeno 40mila euro, incassati attraverso caparre versate da ignari turisti per affitti mai esistiti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
