primi indagati per la frana di niscemi iscritti in 13

Sono stati iscritti nel registro degli indagati 13 individui in relazione alla frana che il 25 gennaio scorso ha causato danni a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Le autorità hanno avviato un’indagine per ricostruire le responsabilità legate all’evento naturale che ha coinvolto la zona. Al momento, non sono stati resi noti i nomi delle persone coinvolte né i loro ruoli specifici nell’indagine.

Svolta nelle indagini sulla frana che il 25 gennaio scorso ha devastato Niscemi (Caltanissetta): nel corso di un incontro con la stampa il procuratore di Gela Salvatore Vella, che ha aperto un fascicolo per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana, ha reso noto che 13 persone sono state iscritte nel registro degli indagati. L'enorme smottamento trascinò a valle case e mezzi e decine di immobili rimasero sospesi nel vuoto. Gli sfollati furono circa 1500.🔗 Leggi su Lanazione.it

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FRANA DI NISCEMI, L’INCHIESTA ACCELERA PRESTO I PRIMI INDAGATI

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+++ Ci sono i primi nomi iscritti nel registro degli indagati per l’ipotesi di omicidio colposo in concorso. Si tratta di quattro dipendenti dell’ufficio tecnico del Comune di Bisceglie e del legale rappresentante della società che si occupa del verde pubblico in città. - facebook.com facebook

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