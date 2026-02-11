Una frana si è verificata a Niscemi e ora la procura ha già individuato i primi indagati. Il procuratore Salvatore Vella aveva detto che il caso non sarebbe rimasto a lungo senza responsabili. Gli inquirenti stanno lavorando per chiarire cosa ha causato il crollo e chi potrebbe aver contribuito alla situazione.

Il procuratore Salvatore Vella lo aveva detto. Aveva escluso che il fascicolo per disastro colposo e danneggiamento sarebbe rimasto a lungo contro ignoti. E ora ci sarebbero i primi indagati per la frana di Niscemi nel Nisseno. Intanto il fronte franoso è ancora in movimento: lo dimostra il crollo della croce, uno dei simboli del disastro, che sarà ora recuperata, restaurata e restituita alla comunità. Sulla città intanto una nuova ondata di maltempo e un'allerta gialla emessa per rischio idrogeologico e temporali. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Frana a Niscemi, ci sarebbero i primi indagati

Approfondimenti su Niscemi Frana

Questa sera a Niscemi la frana ha fatto un altro danno.

La frana a Niscemi ha colpito il paese in pochi giorni, lasciando dietro distruzione e paura.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Frana a Niscemi, il video di un nuovo cedimento in diretta

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: Niscemi, è precipitata l'auto simbolo della frana; Frana a Niscemi, le immagini del 1997 tra crepe nei muri e case pericolanti: Disastro annunciato; La situazione a Niscemi, due settimane dopo la frana; Frana di Niscemi, nuovo cedimento di terreno in presa diretta: così il drone cattura il crollo – Video.

Frana Niscemi, cos’è successo e perché emergenza non è finita/ L’allarme: in Sicilia a rischio 9 comuni su 10Frana Niscemi, due abitanti a Verissimo raccontano cos'è successo due settimane fa. La situazione in Sicilia, perché emergenza non è ancora finita ... ilsussidiario.net

Frana Niscemi, crolla la croce simbolo della resistenzaIl sindaco Massimiliano Conti ha confermato che la croce è crollata, finendo nel vuoto. In queste settimane di emergenza dopo la frana che ha sconvolto il paese, era diventata un simbolo di resistenza ... tg24.sky.it

Insieme al Capo Dipartimento Ciciliano facciamo il punto sulle attività in corso a Niscemi in seguito alla frana - facebook.com facebook

Frana Niscemi, giovedì sopralluogo di Pm e consulenti tecnici. Esami sui luoghi del cedimento, dal fronte fino a valle #ANSA x.com