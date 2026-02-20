Primavalle porta una pistola a salve a scuola e minaccia un compagno di classe | arrivano i carabinieri

A Primavalle, un ragazzo minorenne ha portato una pistola a salve senza tappo rosso a scuola e ha minacciato un compagno. La scena si è verificata al liceo Gassman di Roma, dove gli insegnanti hanno segnalato l’episodio alle forze dell’ordine. I carabinieri sono intervenuti rapidamente e hanno sequestrato l’arma, evitando che la situazione degenerasse. Il giovane studente è stato ascoltato dagli investigatori e ora si indaga sulle motivazioni dietro il gesto. La scuola ha avviato controlli più severi per prevenire altri incidenti simili.