Primavalle porta una pistola a salve a scuola e minaccia un compagno di classe | arrivano i carabinieri
A Primavalle, un ragazzo minorenne ha portato una pistola a salve senza tappo rosso a scuola e ha minacciato un compagno. La scena si è verificata al liceo Gassman di Roma, dove gli insegnanti hanno segnalato l’episodio alle forze dell’ordine. I carabinieri sono intervenuti rapidamente e hanno sequestrato l’arma, evitando che la situazione degenerasse. Il giovane studente è stato ascoltato dagli investigatori e ora si indaga sulle motivazioni dietro il gesto. La scuola ha avviato controlli più severi per prevenire altri incidenti simili.
Uno studente minorenne del liceo Gassman di Roma è entrato a scuola con una pistola a salve senza tappo rosso. L'avrebbe usata per minacciare un compagno di classe.🔗 Leggi su Fanpage.it
Allarme a scuola a Primavalle: minore con pistola a salve identificato dai carabinieriIntervento dei carabinieri in una scuola di Primavalle dopo la segnalazione di uno studente armato con una pistola a salve priva di tappo rosso; l'arma è stata sequestrata e il minore riaffidato ai ge ... notizie.it
PISTOLA CLASSE Minaccia un compagno in classe con pistola a salve: 14enne denunciatoAll’Istituto Vittorio Gassmann di Roma, a Primavalle, un ragazzo di 14 anni ha minacciato un compagno con una pistola a salve ... statoquotidiano.it
