A ‘Un Posto al sole’ arriva Whoopi Goldberg | Il set? Come una vacanza in un Paese che amo

(Adnkronos) – "'Un posto al sole' mi ha fatto ritrovare il piacere della recitazione e riscoprire i motivi per cui ho tanto amato e desiderato essere un’attrice. Può sembrare folle, ma non me lo ricordavo". Così Whoopi Goldberg, in collegamento dal New Jersey, racconta la sua esperienza sul set della storica soap davanti a un ristretto gruppo di giornalisti italiani. E precisa: "Non chiamatemi icona, sono solo Whoopi". Da oggi, 23 gennaio, la pluripremiata attrice debutta nella seguitissima serie di Rai 3 – prodotta da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione TV Rai di Napoli – che festeggia i suoi 30 anni.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

