primato agrifood tra mercati aperti e nuovi consumi

L’agrifood si conferma come uno dei settori più rappresentativi del Made in Italy, grazie alla presenza di prodotti certificati e all’uso di tecnologie innovative. Il settore si distingue per il suo ruolo di motore economico, contribuendo alla promozione del marchio italiano sui mercati internazionali e rispondendo alle nuove preferenze dei consumatori. La crescita e la diversificazione dell’agrifood continuano a caratterizzare il panorama economico del settore.

Tra eccellenze certificate e innovazione tecnologica, l’ agrifood si conferma il motore trainante del Made in Italy e un biglietto da visita dell’Italia nel mondo. Per decifrare le complessità, anche in termini di sfide, di questo settore abbiamo chiesto l’aiuto di Paolo Sckokai, Professore Ordinario di Economia Agroalimentare presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, dove dirige anche il Dipartimento di Economia Agroalimentare della facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali. Professor Sckokai, il cibo italiano gode di una reputazione globale indiscussa. È questo il nostro vero scudo contro le crisi? "È una delle poche certezze: l’immagine del cibo italiano è fortissima e ha resistito a ogni intemperie.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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