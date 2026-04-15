Prima presentazione dei nuovi Distillati

Da lecceprima.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 17 aprile 2026 alle 19.30 si terrà al Convitto Palmieri di Lecce la prima presentazione dei nuovi “Distillati”. L’evento prevede gli interventi di Flavia Santoro, con il suo racconto intitolato “Raccontare la vita com’è”, e di Rossano Astremo, che presenterà “Otto sonetti sbagliati dopo il giro di boa”. L’iniziativa si svolge nella piazzetta Carducci, offrendo un’occasione per scoprire i nuovi lavori degli autori.

prima presentazione dei nuovi “Distillati” venerdì 17 aprile 2026ore 19.30Convitto Palmieri, piazzetta Carducci, LecceFlavia Santoro con “Raccontare la vita com’è”per questo corpo che c’èe non trova paceoggi io scrivoRossano Astremo con “Otto sonetti sbagliati dopo il giro di boa”il mio lavoro è.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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