Democrazia Cristiana nuovi assetti in Sicilia | oggi la presentazione dei commissari

Oggi in Sicilia la Democrazia Cristiana presenta i tre nuovi commissari regionali. Salvatore Cascio, Carmelo Sgroi e Fabio Meli vengono ufficialmente annunciati alla stampa. È un passo importante per il partito, che punta a rafforzarsi nella regione con nomi nuovi e un’organizzazione più chiara. La presentazione si svolge questa mattina, in un momento di rinnovamento e di rilancio.

Saranno presentati ufficialmente oggi alla stampa i tre commissari regionali della Democrazia Cristiana per la Sicilia: Salvatore Cascio, Carmelo Sgroi e Fabio Meli. L’appuntamento è fissato presso la Segreteria regionale del partito, in via Ricasoli a Palermo, ed è stato promosso dal Gruppo parlamentare della DC all’Assemblea regionale siciliana. L’iniziativa, spiegano i promotori, rappresenta un passaggio rilevante per il rafforzamento dell’azione politica e organizzativa sul territorio isolano. All’incontro prenderanno parte i vertici regionali del partito, i deputati dell’Ars, i segretari provinciali e i rappresentanti dei movimenti interni.🔗 Leggi su Messinatoday.it

