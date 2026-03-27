Vinitaly 2026 presenze da oltre 130 Paesi | nuovi spazi per No-Lo e distillati

La 58ª edizione di Vinitaly si terrà a Veronafiere dal 12 al 15 aprile e vedrà la partecipazione di rappresentanti provenienti da oltre 130 Paesi. La manifestazione prevede nuovi spazi dedicati ai vini senza alcool e ai distillati, con aree specifiche per le tendenze di mercato e un focus sull'incoming internazionale. La presentazione dell'evento si è svolta giovedì a Roma, presso Palazzo Montecitorio.

La 58a edizione del salone si terrà dal 12 al 15 aprile, con quasi 4mila aziende del Made in Italy enologico. Spazio anche all'enoturismo Con quasi 4mila aziende del Made in Italy enologico presenti in quartiere, format e contenuti rinnovati e un palinsesto di oltre 100 eventi ufficiali tra degustazioni e focus, la manifestazione consolida la propria capacità di attrazione e connessione tra operatori globali. Un hub di relazioni business sulle principali destinazioni storiche ed emergenti del vino italiano confermato anche dai primi risultati della campagna di incoming VeronafiereITA - Italian trade Agency, che in questi giorni affronta lo sprint finale. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Vinitaly 2026, presenze da oltre 130 Paesi: nuovi spazi per No-Lo e distillati Articoli correlati Vinitaly 2026: Xcellent Spirits segna l’ingresso dei distillati all’interno della fieraVinitaly 2026 si prepara ad accogliere una novità significativa: l’introduzione di Xcellent Spirits, un format B2B interamente rinnovato dedicato al... Taobuk 2026 alla BIT, Taormina rilancia: 200 ospiti da 30 Paesi e oltre 30mila presenze atteseCultura come leva strategica per lo sviluppo e infrastruttura immateriale capace di generare economia. Aggiornamenti e notizie su Vinitaly 2026 presenze da oltre 130... Temi più discussi: Vinitaly 2026 sarà un hub internazionale per il business del vino. Veronafiere spinge su nuovi trend e mercati; Vinitaly 2026: il vino italiano alla riscossa, per andare oltre la complessità del presente; Vinitaly 2026, le Marche si presentano con 107 cantine; Vinitaly guarda oltre confine e alle nuove tendenze del bere: Motore di internazionalizzazione del vino. Vinitaly 2026, la presentazione ufficiale a Roma svela numeri, mercati e nuove direttriciPresentata a Roma la 58-esima edizione di Vinitaly, salone internazionale del vino che si svolge a Verona dal 12 al 15 aprile. Novità e nuove aree in programma. gazzettadelgusto.it Vinitaly 2026: il futuro del vino italiano è già in fiera. Ecco le novità della nuova edizioneSaranno 4mila gli espositori presenti alla 58esima edizione della fiera di Verona dal 12 al 15 aprile. Focus su no alcol, spirits e turismo ... msn.com Tenuta Gorghi Tondi a Vinitaly 2026: tra nuove annate, Sicilia DOC ed esperienze da vivere #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Presentata la 58ma edizione di "Vinitaly" che si terrà a Verona dal 12 al 15 aprile. Il salone dei vini e distillati vedrà, come sempre, la partecipazioni dei migliori produttori al mondo del comparto. x.com