Il 30 marzo 2026, l’Università di Pisa ha annunciato di aver partecipato alla creazione di un nuovo corso di laurea magistrale in European Public Governance, sviluppato all’interno dell’Alleanza Europea Circle U. Si tratta di un percorso di studi congiunto, il primo del suo genere, che coinvolge più istituzioni universitarie europee. La laurea è riconosciuta come un titolo congiunto tra le università partecipanti.

Pisa, 30 marzo 2026 - L’Università di Pisa è tra i protagonisti del nuovo Joint Master in European Public Governance, il primo corso di laurea magistrale congiunto sviluppato nell’ambito dell’Alleanza Europea Circle U., insieme a UCLouvain (Belgio) e Humboldt-Universität zu Berlin (Germania). Si tratta di un traguardo di grande rilievo per la cooperazione accademica europea: il programma rappresenta infatti il primo risultato concreto, in termini di titolo di studio congiunto, realizzato da atenei partner dell’Alleanza Circle U., confermando il ruolo strategico delle università europee nella costruzione di percorsi formativi innovativi e integrati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dall'Alleanza Europea nasce la laurea congiunta di Unipi in European Public Governance

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