Agenti immobiliari focus su ‘Competenze umane metodo moderno e tecnologia’
Fimaa Confcommercio Caserta organizza un nuovo corso per agenti immobiliari, motivato dal bisogno di aggiornarsi e migliorare le proprie capacità. L’obiettivo è aiutare i professionisti a sviluppare competenze umane, adottare un metodo moderno e sfruttare le tecnologie più avanzate. Durante l’evento, si parlerà di strumenti digitali e tecniche di comunicazione efficace, fondamentali per accrescere la clientela e gestire le trattative con sicurezza. L’appuntamento si svolgerà a Caserta, presso la sede dell’associazione, il prossimo mese.
Nuovo appuntamento formativo targato Fimaa Confcommercio Caserta e destinato agli agenti immobiliari che vogliono distinguersi, crescere e affrontare il futuro con metodo, competenze umane e tecnologia. Giovedì 19 febbraio, dalle 9,30 nella sede di via Renella, si svolgerà un incontro pensato per chi vuole restare competitivo nel mercato immobiliare di oggi. La sessione si aprirà con i saluti istituzionali del presidente Fimaa Caserta, Salvatore Aiezza, e del presidente regionale e vice presidente nazionale, Vincenzo De Falco. Seguirà l’intervento di Paolo Pennacchio, Responsabile Formazione Credipass, incentrato su “Competenze umane, metodo moderno e tecnologia: il nuovo standard dell’Agente vincente”.🔗 Leggi su Casertanews.it
Intelligenza artificiale e intelligenza emotiva: perché il futuro del lavoro passa dall’equilibrio tra tecnologia e competenze umaneL’evoluzione dell’intelligenza artificiale sta modificando profondamente il mondo del lavoro.
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: ristrutturazione e focus su competenze professionaliLa Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha annunciato una grande ristrutturazione.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Caserta. 'Fimaa Confcommercio': tornano gli appuntamenti dedicati alla crescita degli agenti immobiliari; I marchi di auto più affidabili al mondo.
La sfida tra gli agenti immobiliari più amati della tv per trovare l'appartamento dei sogni riparte nell'access prime time di Real TimeDopo il successo delle prime due stagioni, il fenomeno immobiliare della televisione italiana, Casa a prima vista, riparte con una terza stagione che mantiene invariata l'impostazione originale, ... gazzetta.it
Casa a Prima Vista Toscana: stasera inizia su Real Time con i nuovi agenti immobiliari Moira, Nico e MatteoArriva da lunedì 9 giugno su Real Time alle 20:30 Casa a Prima Vista Toscana. Dopo il successo registrato dalla trasmissione nelle edizioni di Roma e Milano, tre nuovi agenti immobiliari: Moira, Nico ... fanpage.it
Simone Rossi - Strategie Immobiliari 2.0. . Perché alcuni agenti immobiliari stanno facendo gli anni migliori della loro carriera mentre altri lavorano il doppio per risultati identici a 3 anni fa Il mercato immobiliare italiano negli ultimi anni ha pagato. Eccome se facebook