Agenti immobiliari focus su ‘Competenze umane metodo moderno e tecnologia’

Fimaa Confcommercio Caserta organizza un nuovo corso per agenti immobiliari, motivato dal bisogno di aggiornarsi e migliorare le proprie capacità. L’obiettivo è aiutare i professionisti a sviluppare competenze umane, adottare un metodo moderno e sfruttare le tecnologie più avanzate. Durante l’evento, si parlerà di strumenti digitali e tecniche di comunicazione efficace, fondamentali per accrescere la clientela e gestire le trattative con sicurezza. L’appuntamento si svolgerà a Caserta, presso la sede dell’associazione, il prossimo mese.

Nuovo appuntamento formativo targato Fimaa Confcommercio Caserta e destinato agli agenti immobiliari che vogliono distinguersi, crescere e affrontare il futuro con metodo, competenze umane e tecnologia. Giovedì 19 febbraio, dalle 9,30 nella sede di via Renella, si svolgerà un incontro pensato per chi vuole restare competitivo nel mercato immobiliare di oggi. La sessione si aprirà con i saluti istituzionali del presidente Fimaa Caserta, Salvatore Aiezza, e del presidente regionale e vice presidente nazionale, Vincenzo De Falco. Seguirà l’intervento di Paolo Pennacchio, Responsabile Formazione Credipass, incentrato su “Competenze umane, metodo moderno e tecnologia: il nuovo standard dell’Agente vincente”.🔗 Leggi su Casertanews.it

