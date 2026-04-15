Prima il litigio per questioni economiche poi gli spari | uomo ' gambizzato' a Cerignola

Nella serata di ieri, a Cerignola, un uomo di 57 anni è stato ferito a una gamba da un colpo di pistola. L’aggressione è avvenuta nel quartiere Torricelli, poco dopo un acceso confronto legato a questioni economiche. La discussione si è trasformata in sparatoria, lasciando l’uomo ferito e sotto shock. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e sulla dinamica degli eventi.