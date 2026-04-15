Prima il litigio per questioni economiche poi gli spari | uomo ' gambizzato' a Cerignola
Nella serata di ieri, a Cerignola, un uomo di 57 anni è stato ferito a una gamba da un colpo di pistola. L’aggressione è avvenuta nel quartiere Torricelli, poco dopo un acceso confronto legato a questioni economiche. La discussione si è trasformata in sparatoria, lasciando l’uomo ferito e sotto shock. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto e sulla dinamica degli eventi.
Un contenzioso di natura economica ‘regolato’ a colpi di pistola. È successo nella serata di ieri, martedì 14 aprile, al Quartiere Torricelli, a Cerignola, dove un uomo di 57 anni, è stato ferito con un colpo di pistola a una gamba. Dalle prime informazioni raccolte, a premere il grilletto.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Spari e attimi di tensione a Cerignola: uomo ferito al torace e un anziano barricato in casaPrima la sparatoria in viale Usa, poi l'allarme scattato per un uomo armato barricatosi in un appartamento in via Cassino.
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