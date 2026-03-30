Dopo un mese di conflitto in Iran, i prezzi dei carburanti continuano a salire, con aumenti che interessano sia la benzina che il diesel. Le quotazioni delle materie prime sono in costante rialzo e influenzano i prezzi al dettaglio presso le stazioni di servizio, determinando una crescita dei costi per gli automobilisti. La situazione si mantiene stabile da settimane senza segnali di diminuzione.

Dopo un mese di guerra in Iran, fare il pieno alla propria automobile diventa sempre più amaro. E non si tratta di una semplice sensazione, ma di un dato di fatto che si legge chiaramente sul display dei distributori dove, a causa delle tensioni internazionale causate dalla guerra in Iran, il caro carburanti continua la sua folle corsa. La benzina self service viaggia ormai intorno a 1,747 euro al litro, mentre il diesel va addirittura peggio toccanto quota 2,055 euro al litro (in aumento di 13 centesimi rispetto a venerdì). Stando all’ultima rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP e Q8 ritoccano al rialzo il diesel di un centesimo. Fa peggio Tamoil dove l’aumento per la verde è di 2 centesimi, mentre per il gasolio è di +5 centesimi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Prezzo dei carburanti fuori controllo, dalla benzina al diesel scattano nuovi aumenti

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