Prezzi delle sigarette in aumento +30 centesimi a pacchetto | le marche coinvolte

A Roma, i prezzi delle sigarette salgono di 30 centesimi a pacchetto, colpendo le marche più vendute come Marlboro e Pall Mall, a causa di una nuova tassa introdotta dal governo per finanziare il sistema sanitario.

Brutte notizie per i fumatori italiani. Da oggi, venerdì 13 febbraio 2026, scatta la seconda tranche di aumenti sui tabacchi lavorati. Dopo i rincari di gennaio che avevano interessato marchi come Marlboro, Philip Morris e Chesterfield, questa volta tocca ad altri big del settore: Camel, Winston e Benson & Hedges sono solo alcuni dei nomi finiti nel mirino dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. L’incremento è di 30 centesimi a pacchetto. Una cifra che può sembrare contenuta ma che, moltiplicata per il consumo quotidiano di milioni di italiani, inciderà pesantemente sulle tasche e gonfierà le casse dello Stato con un gettito stimato di quasi 1 milione di euro solo per il 2026. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

A partire da domani, il prezzo delle sigarette subirà un aumento, con un incremento fino a 30 centesimi a pacchetto, portando le Marlboro a costare circa 6,80 euro.

Dal 16 gennaio, i prezzi delle sigarette e del tabacco subiranno un aumento fino a 30 centesimi per pacchetto, in conformità con le disposizioni della manovra economica.

