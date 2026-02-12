Sigarette aumenti prezzi dal 13 febbraio | fino a 30 centesimi in più a pacchetto Listino aggiornato

Domani, venerdì 13 gennaio, scatteranno i nuovi aumenti sui prezzi delle sigarette. I listini si aggiornano, con un incremento fino a 30 centesimi a pacchetto. Si tratta della terza tranche di rincari annunciata, che colpirà i consumatori italiani.

Nuovi aumenti per le sigarette. Scatta domani, venerdì 13 gennaio, la terza tranche di rincari dei prezzi di prodotti di tabacchi lavorati. Sigarette, dal 13 febbraio nuovi aumenti Dopo l'aumento di 30 centesimi già partito per Philip Morris ed altre marche il 16 gennaio (le Marlboro sono ora a 6,80 a pacchetto), e i nuovi prezzi in tabaccheria per alcune marche di sigari, sigaretti e trinciati del 30 gennaio, con decorrenza 13 febbraio 2026 varia il costo di 75 elementi marche tra sigarette, sigari, sigaretti e trinciati. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Dal 16 gennaio, i prezzi delle sigarette e del tabacco subiranno un aumento fino a 30 centesimi per pacchetto, in conformità con le disposizioni della manovra economica.

A partire da oggi, il prezzo delle sigarette subirà un aumento fino a 30 centesimi per pacchetto, in conformità con le disposizioni della legge di bilancio 2026.

Sigarette più care dal 2026: aumenti fino a 40 centesimi a pacchetto nei prossimi anni

