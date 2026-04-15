Negli ultimi mesi, i prezzi del cibo sono aumentati a causa di tensioni geopolitiche e della guerra in corso, che hanno portato a interruzioni nella produzione e nella distribuzione. La speculazione sui mercati energetici ha contribuito a far salire i costi del petrolio, influenzando a catena anche i prezzi degli alimenti. Questa situazione si riflette su tutta la filiera alimentare, dai produttori ai consumatori.

Guerra, tensioni geopolitiche e speculazione sui mercati stanno già influenzando in modo diretto i costi lungo tutta la filiera alimentare. Secondo l’economista Andrea Di Stefano, i consumatori dovranno prepararsi a un aumento dei prezzi del cibo a due cifre nei prossimi mesi. Un fenomeno che non riguarda solo carburanti ed energia, ma che si sta rapidamente estendendo anche al carrello della spesa quotidiana, con effetti potenzialmente molto pesanti per famiglie e imprese. L’economista Andrea Di Stefano non ha dubbi su ciò che potrebbe accadere nei supermercati. I prezzi dei prodotti alimentari sono destinati a salire in modo significativo, in un contesto già segnato dall’aumento di benzina e gasolio.🔗 Leggi su Cibosia.it

© Cibosia.it - Prezzi del cibo in aumento: l’effetto domino tra guerra e petrolio

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Prezzi del cibo, gli aumenti in arrivo per la guerra in Iran; Prezzo della spesa in aumento del 2,2%, quali cibi costano di più adesso; Prezzi alimentari mondiali in aumento a marzo per l'effetto Iran; Perché dobbiamo preoccuparci più del prezzo del gasolio che di quello della benzina.

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