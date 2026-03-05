Benzina e diesel inarrestabile l’aumento dei prezzi L’appello | Usare l’accisa mobile Si rischia un effetto domino

I prezzi della benzina e del diesel continuano a salire senza sosta nei distributori italiani, innescati dalla guerra in Iran che si estende nel Medio Oriente. I maggiori marchi hanno aggiornato i loro listini consigliati con nuovi rialzi, mentre si diffonde l’appello a utilizzare l’accisa mobile per contenere l’aumento. La situazione provoca preoccupazioni per un possibile effetto domino sui costi dei trasporti e dei servizi.

Roma, 5 marz0 2026 - Ormai inarrestabile la corsa dei prezzi dei carburanti nei distributori a causa della guerra in Iran che si è allargata a tutto il Medio Oriente, con nuovi rialzi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi. La benzina supera di slancio quota 1,7 eurolitro in media nazionale self service, il gasolio vola sopra 1,8 eurolitro. Il prezzo del gasolio è al massimo da oltre due anni, dal 4 marzo 2024, la benzina al livello più alto da tre mesi, dal 5 dicembre 2025. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha aumentato di 2 centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di 7 centesimi quelli del gasolio.

Perché il diesel costa più della benzina: accise, tasse e scelte fiscali dietro l'aumento dei prezzi

