Sole e clima mite fino al weekend poi arriva la pioggia
Nei prossimi giorni, il cielo sulla Sicilia sarà prevalentemente sereno grazie alla presenza di un anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato. Questa situazione atmosferica si manterrà fino al weekend, quando è previsto l’arrivo di piogge. La settimana si concluderà quindi con un cambiamento, passando da giornate di sole a temporali che interesseranno la regione.
L’anticiclone continuerà a mantenere condizioni di tempo in prevalenza soleggiato sulla Sicilia nei prossimi giorni, tanto che la settimana si chiuderà all’insegna della stabilità atmosferica sulla regione. Il cielo si manterrà sereno, a eccezione della giornata di domenica, quando si assisterà. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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