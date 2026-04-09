Sole e clima mite fino al weekend poi arriva la pioggia

Nei prossimi giorni, il cielo sulla Sicilia sarà prevalentemente sereno grazie alla presenza di un anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato. Questa situazione atmosferica si manterrà fino al weekend, quando è previsto l’arrivo di piogge. La settimana si concluderà quindi con un cambiamento, passando da giornate di sole a temporali che interesseranno la regione.

L’anticiclone continuerà a mantenere condizioni di tempo in prevalenza soleggiato sulla Sicilia nei prossimi giorni, tanto che la settimana si chiuderà all’insegna della stabilità atmosferica sulla regione. Il cielo si manterrà sereno, a eccezione della giornata di domenica, quando si assisterà. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Meteo, arriva la svolta fredda: mite fino al weekend, ma poi tornano pioggia e neve(Adnkronos) – L'alta pressione ha i giorni contati e il meteo sta per subire un vero e proprio ribaltone.

Como: sole fino a sabato, poi arriva la pioggia dal NordovestIl tempo a Como subirà una variazione dopo il fine settimana, con il passaggio da condizioni miti a un peggioramento dovuto a una perturbazione...

METEO – Stop al Maltempo | A Pasqua Arriva L'Anticiclone Subtropicale

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Meteo, 10-11 aprile con sole e clima mite poi torna il maltempoSole e temperature anomale poi si avvicina una perturbazione: inizio settimana con maltempo e calo termico ma senza alcuna ondata di freddo. Le previsioni meteo ... meteo.it

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