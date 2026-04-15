Previsioni meteo per Avellino – 16 aprile 2026

Il 16 aprile 2026 ad Avellino si prevede una giornata caratterizzata da nubi sparse alternate a momenti di schiarite. Durante la mattinata e il pomeriggio, le condizioni meteorologiche rimarranno variabili senza precipitazioni. In serata, si attende un miglioramento con ampi rasserenamenti. La temperatura prevista si aggira intorno ai valori tipici di questa stagione, senza segnalazioni di pioggia o eventi atmosferici particolari.

Ad Avellino, il 16 aprile 2026, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata - stando a quanto riferisce 3BMeteo - la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 11°C, lo zero.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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