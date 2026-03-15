Previsioni meteo per Avellino – 16 marzo 2026

Il 16 marzo 2026 ad Avellino si prevede una giornata con cieli molto nuvolosi o coperti, accompagnati da deboli piogge che si estenderanno per tutta la giornata. Le condizioni atmosferiche rimarranno stabili senza variazioni significative nel corso delle ore. La pioggia interesserà tutta la zona senza interruzioni evidenti.

Ad Avellino, il 16 marzo 2026, si prevedono cieli molto nuvolosi o completamente coperti, con deboli piogge che interesseranno l’intera giornata. Le precipitazioni totali saranno pari a 9 mm. Secondo le previsioni di 3BMeteo, la temperatura massima toccherà i 14°C, mentre la minima sarà di 9°C; il limite dello zero termico si attesterà intorno ai 2157 metri. I venti soffieranno tesi da nord-est al mattino, diventando forti dal medesimo quadrante nel corso del pomeriggio. AvellinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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