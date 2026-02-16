Muore a 25 anni nel Cpr di Bari un altro trattenuto | L'hanno riempito di psicofarmaci nessuna causa naturale
Il 25enne Simo Said è morto nel Cpr di Bari lo scorso 11 febbraio. La causa è stata attribuita all’uso di psicofarmaci, secondo quanto riferito da un testimone, che ha visto il giovane a terra con della schiuma in bocca. Questo episodio si aggiunge a una serie di decessi nei centri di detenzione, sollevando ancora una volta il problema delle condizioni di salute dei trattenuti.
Lo scorso 11 febbraio il 25enne Simo Said è morto nel Cpr di Bari. "Era a terra con della schiuma in bocca", ha riferito a Fanpage.it un trattenuto che era con lui, smentendo la versione delle autorità che hanno parlato di "morte naturale".
Bari, muore giovane di 25 anni nel Cpr di Palese
Questa mattina un giovane di 25 anni, di origini magrebine, è morto nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Palese, a Bari.
