Muore a 25 anni nel Cpr di Bari un altro trattenuto | L'hanno riempito di psicofarmaci nessuna causa naturale

Il 25enne Simo Said è morto nel Cpr di Bari lo scorso 11 febbraio. La causa è stata attribuita all’uso di psicofarmaci, secondo quanto riferito da un testimone, che ha visto il giovane a terra con della schiuma in bocca. Questo episodio si aggiunge a una serie di decessi nei centri di detenzione, sollevando ancora una volta il problema delle condizioni di salute dei trattenuti.

Lo scorso 11 febbraio il 25enne Simo Said è morto nel Cpr di Bari. "Era a terra con della schiuma in bocca", ha riferito a Fanpage.it un trattenuto che era con lui, smentendo la versione delle autorità che hanno parlato di "morte naturale".🔗 Leggi su Fanpage.it

Questa mattina un giovane di 25 anni, di origini magrebine, è morto nel Centro di permanenza per il rimpatrio di Palese, a Bari.

