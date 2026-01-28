Bari stacca tubi e sondini che tengono in vita la madre | Mi rimetto alla volontà di Dio Arrestato

Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Bari con l’accusa di tentato omicidio. Aveva staccato tutti i tubi e i sondini che tenevano in vita la madre, malata di cancro, dicendo semplicemente: “Mi rimetto alla volontà di Dio”. La donna ora si trova in condizioni critiche, e le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per chiarire le ragioni di questa difficile scelta.

L'uomo, 47 anni, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Aveva staccato tutti gli ausili e i dispositivi sanitari che consentivano alla madre, malata oncologica, di rimanere in vita.

