Fuori dal coro sono io quello del video del poliziotto | confessione agghiacciante

Un uomo si presenta in diretta e rivela di essere lui nel video in cui si vede un poliziotto coinvolto in un episodio controverso. La confessione è forte, e lui spiega di aver deciso di parlare pubblicamente per chiarire la sua posizione. La trasmissione di Mario Giordano ha mostrato il suo volto e le sue parole, lasciando il pubblico senza parole.

Video esclusivo di " Fuori dal Coro ", trasmissione di approfondimento e d'attualità di Rete4, condotta da Mario Giordano. La redazione del programma ha intervistato uno degli aggressori del poliziotto di Torino durante la manifestazione in sostegno del centro sociale Askatasuna. Con un post sui social, "Fuori dal Coro" annuncia l'intervista: "Abbiamo trovato uno dei violenti che hanno partecipato al pestaggio del poliziotto a Torino: 'Sono io nel video incriminato del poliziotto preso a martellate!'. Si chiama Leonardo e ha due piercing, uno in mezzo agli occhi e uno sul labbro inferiore". La giornalista inviata sul posto racconta: "Incontriamo uno tra le migliaia di black block presenti alla manifestazione a Torino contro la chiusura del centro sociale Askatasuna, che hanno assaltato le forze dell'ordine e distrutto la città, in una guerriglia urbana durata ore".

