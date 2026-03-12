A Lanciano la presentazione del libro di Maria Rosa Cutrufelli Il cuore affamato delle ragazze

A Lanciano si tiene la presentazione del libro di Maria Rosa Cutrufelli, intitolato “Il cuore affamato delle ragazze”. L’opera si ispira a una storia reale e affronta temi come diritti civili, lavoro e amore, concentrandosi sull’universo femminile nei primi anni del XX secolo. La scrittrice introduce i lettori in un periodo storico caratterizzato da profonde trasformazioni sociali.

Diritti civili, lavoro e amore, il libro di Maria Rosa Cutrufelli "Il cuore affamato delle ragazze" prende spunto da una storia vera per raccontare l'universo femminile dei primi anni del '900. La scrittrice torna a Lanciano con un lavoro che esplora e narra i momenti in cui le donne si unirono per dare voce alla richiesta di giustizia, di rispetto e di dignità. È un coro forte, potente, che dopo oltre un secolo continua ancora a riecheggiare, un coro troppo spesso inascoltato.

