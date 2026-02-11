Giusi Parisi parla con Rosa Di Stefano del suo Luce Bianca | presentazione del libro da Flaccovio Mondadori

Giusi Parisi ha presentato il suo libro “Luce Bianca” a Palermo, presso la casa editrice Flaccovio Mondadori. Durante l’evento, ha parlato di come la perdita del padre abbia segnato profondamente Bianca, il personaggio principale del romanzo. La ragazza si aggrappa ai ricordi per affrontare il vuoto lasciato dall’assenza del genitore. L’incontro è stato un’occasione per conoscere meglio il significato del romanzo e il percorso emotivo dietro la scrittura.

La perdita del padre ha lasciato un vuoto enorme in Bianca, un'assenza che la ragazza cerca di colmare aggrappandosi ai ricordi. Nello spazio in cui si è isolata con il proprio dolore non c'è posto nemmeno per la madre, che Bianca accusa di non soffrire abbastanza. Il suo precario equilibrio va. Luce bianca di Giusi Parisi Una storia intensa su dolore, crescita e riscatto: Bianca affronta la perdita del padre, la rabbia e il confronto con l'altro, fino a sfiorare l'odio. Un romanzo per ragazze e ragazzi dai 12 anni che parla di identità, accettazione e razzis

