La trasparenza retributiva piace ai manager italiani

La trasparenza retributiva sta diventando un elemento sempre più presente nelle aziende italiane. Per i manager, questa prassi rappresenta uno strumento utile per favorire un clima di fiducia e chiarezza all’interno delle organizzazioni. Non si tratta di un fenomeno di paura, ma di un’opportunità di gestione più aperta e responsabile, che può contribuire a migliorare la comunicazione e a rafforzare il rapporto tra leadership e team.

LA TRASPARENZA retributiva non spaventa i manager italiani. Anzi, per molti è già diventata una leva di governo delle organizzazioni. Dietro una norma che in altri Paesi ha acceso polemiche e timori, da noi emerge un atteggiamento pragmatico: quasi la metà dei direttori del personale vede nella direttiva Ue più opportunità che rischi, e una quota analoga delle aziende ha già iniziato a tradurla in pratica. È quanto emerge dall'indagine condotta dall'AIDP – Associazione Italiana per la Direzione del Personale – che ha coinvolto 600 manager delle risorse umane. Un campione ampio, che restituisce un quadro articolato e tutt'altro che ideologico.

