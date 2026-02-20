Manageritalia trasparenza retributiva è leva strategica per equità e competitività

Il Manageritalia sottolinea che la trasparenza sui salari diventa una leva chiave per favorire un ambiente di lavoro più equo e competitivo. La proposta mira a ridurre le differenze salariali ingiuste e a favorire una maggiore chiarezza tra dipendenti e aziende. In molti casi, questa strategia aiuta anche a prevenire conflitti e a rafforzare il senso di fiducia all’interno delle organizzazioni. La questione riguarda aziende di ogni dimensione, che devono affrontare nuove sfide di mercato e di gestione delle risorse umane.

Bologna, 20 feb. (AdnkronosLabitalia) - La trasparenza retributiva non è solo un adempimento normativo, ma una scelta strategica per rafforzare la fiducia nelle organizzazioni, promuovere l'equità e migliorare la competitività del sistema produttivo italiano. Ieri a Bologna, presso la sede Manageritalia Emilia-Romagna, due ore di intenso confronto tra imprese, manager e istituzioni per analizzare impatti, opportunità e criticità applicative della nuova normativa. L'iniziativa ha rappresentato un momento di approfondimento tecnico e strategico su un tema che incide direttamente sui modelli organizzativi, sulle politiche di gestione delle risorse umane e sulla governance aziendale oltre ad essere uno strumento di contrasto alla discriminazione retributiva e di genere.🔗 Leggi su Iltempo.it

