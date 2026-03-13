Presentata la collezione degli itinerari cicloturistici sulla piattaforma Komoot

Questa mattina in Municipio è stata presentata la collezione degli itinerari cicloturistici di Emilia Bike Experience, composta da 27 percorsi che attraversano diverse zone della regione. La piattaforma Komoot ospita ora questa selezione di percorsi pensati per ciclisti di vari livelli. L'iniziativa rientra nel PTPL, il Programma Turistico di Promozione Locale di Destinazione Turistica Emilia, promosso dalla Regione Emilia-Romagna.

La collezione consente di esplorare in modo strutturato e accessibile il patrimonio paesaggistico e culturale delle tre province Nell’ambito del PTPL – Programma Turistico di Promozione Locale di Destinazione Turistica Emilia della Regione Emilia-Romagna, questa mattina in Municipio è stata presentata la collezione degli itinerari cicloturistici di Emilia Bike Experience, una selezione di 27 percorsi che attraversano le province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia. Gli itinerari, differenziati per tipologia di bici, difficoltà e caratteristiche territoriali, sono ora consultabili sulla piattaforma Komoot, uno dei principali strumenti di riferimento per la pianificazione delle attività outdoor. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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