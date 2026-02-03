Con l’arrivo della primavera, le Ferrovie Vigezzina-Centovalli annunciano nuove iniziative per i viaggiatori. La linea ferroviaria, che collega Italia e Svizzera tra paesaggi incantevoli, introduce itinerari turistici dedicati alla scoperta delle tradizioni locali e delle bellezze naturali. Partecipare ai nuovi percorsi significa immergersi in un viaggio tra natura, storia e cultura, attraversando valli e boschi in fiore.

Ferrovie Vigezzina-Centovalli, una linea ferrovia italiana e svizzera tra le più suggestive d’Europa, propone una serie di iniziative per l’inizio della primavera. Tra paesaggi innevati, panorami mozzafiato e sapori locali, il percorso tra Domodossola e Locarno è stato scelto per offrire esperienze uniche, con eventi dedicati a inverno, donna e rinnovamento naturale. L’offerta “Inverno per 2”, valida fino al 28 febbraio, permette di percorrere l’intera linea in coppia con un solo biglietto, a partire da 39 euro. I treni panoramici, con un andamento lento tra gallerie e ponti storici, sono perfetti per un viaggio romantico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrovie Vigezzina-Centovalli: tra paesaggi in primavera, nuovi itinerari turistici e tradizioni locali.

Approfondimenti su Ferrovie Vigezzina Centovalli

Dal 7 gennaio al 28 febbraio 2026, sulla Ferrovia Vigezzina-Centovalli è possibile viaggiare in due persone pagando un solo biglietto.

Tra gennaio e marzo 2026, l’Emilia-Romagna apre le porte a chi vuole scoprire il suo passato nascosto.

