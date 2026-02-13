Puglia l’USR chiama le scuole | al via la selezione delle Buone Pratiche Scadenza il 18 febbraio
Luca Ricci, insegnante di una scuola di Bari, ha presentato il suo progetto innovativo di inclusione sociale, che ora entra nella selezione delle “Buone Pratiche” promossa dall’USR Puglia, dopo aver ottenuto riconoscimenti a livello regionale; l’USR ha aperto le candidature fino al 18 febbraio per raccogliere le iniziative più efficaci e replicabili.
L'USR Puglia invita le scuole a candidare i propri progetti formativi per il Catalogo delle Buone Pratiche SAFI. Le domande vanno inviate via PEC entro il 18 febbraio 2026 per valorizzare le eccellenze regionali. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Formazione del personale scolastico, il Ministero cerca le migliori pratiche formative delle scuole. Candidature fino al 18 febbraio. AVVISO
Il Ministero dell'Istruzione ha aperto un avviso pubblico per individuare le migliori pratiche di formazione del personale scolastico.
Assistenti di lingua straniera alle scuole italiane 2026/27. Scadenza 25 marzo per gli USR, 10 aprile per le scuole. AVVISO
Il Ministero dell’Istruzione ha aperto le iscrizioni per gli assistenti di lingua straniera nelle scuole italiane del prossimo anno scolastico.
PREMIO – BUONE PRATICHE DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA E ALLA SALUTE – “Vito Scafidi” – XX Edizione – 2026 x.com
È stato un piacere intervenire alla firma del Protocollo di Intesa tra Legacoop Piemonte e Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta. Un’iniziativa che punta a diffondere buone pratiche in materia ambientale ed energetica, valorizzando il ruolo delle imprese, dell’ - facebook.com facebook