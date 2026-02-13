Puglia l’USR chiama le scuole | al via la selezione delle Buone Pratiche Scadenza il 18 febbraio

Luca Ricci, insegnante di una scuola di Bari, ha presentato il suo progetto innovativo di inclusione sociale, che ora entra nella selezione delle “Buone Pratiche” promossa dall’USR Puglia, dopo aver ottenuto riconoscimenti a livello regionale; l’USR ha aperto le candidature fino al 18 febbraio per raccogliere le iniziative più efficaci e replicabili.