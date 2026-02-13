Pedro Ballester sarà Santo? Chi è il giovane universitario che ha trasformato il dolore in luce

Pedro Ballester, il giovane universitario inglese deceduto a causa di una grave malattia, sta attirando l’attenzione della Chiesa per la sua richiesta di santità, dopo aver trasformato il dolore in speranza offrendo la sofferenza a Dio. Un dettaglio che colpisce è il suo gesto di condividere pubblicamente il suo percorso di fede, ispirando molti a considerare la sofferenza come un atto di fede.

Cresce la fama di santità di Pedro Ballester, giovane universitario inglese, che va verso la canonizzazione: aveva offerto a Dio la sofferenza della malattia. La santità vissuta in una vita breve, come esempio per i giovani. Come san Carlo Acutis, san Piergiorgio Frassati e diversi altri modelli di fede per i ragazzi, anche un giovane universitario inglese sembra proprio esserlo. Si tratta di Pedro Ballester, che è morto a soli 21 anni dopo una dolorosa malattia. Il ragazzo faceva parte dell’Opus Dei e adesso, dopo la sua morte, è al centro di grande afflato di devozione. C’è fama di santità attorno alla sua figura, che viene ricordata e analizzata, e certamente tocca il cuore di moltissimi, proprio per la sua fede. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

