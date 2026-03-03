Il giallo è donna agli incontri del premio Lesa
In occasione della Giornata internazionale della donna, il premio Lesa organizza un evento dedicato al noir scritto da autrici femminili. Durante gli incontri, si parlerà di romanzi e di scrittrici che hanno contribuito al genere. L’evento si svolge nel contesto della celebrazione della giornata dedicata alle donne, con un focus particolare sulla narrativa noir al femminile.
In occasione della Giornata internazionale della donna, Lesa celebra il noir al femminile con un appuntamento speciale degli “incontri del premio Lesa”. Sabato 7 marzo 2026, alle 17:30, la sala consiliare di piazza 4 novembre ospiterà “Giallo donna: Teruzzi & Visentin. Due signore del mistero, un. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
