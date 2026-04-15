Premio Guido Carli alla kermesse di Liuzzo c’è anche Piantedosi da remoto

Durante la cerimonia del Premio Guido Carli, è intervenuto anche il ministro dell’interno, collegato da remoto. Nel frattempo, è stato annunciato il decesso di un noto giornalista che aveva lavorato a lungo per un grande quotidiano italiano, lasciando un ricordo affettuoso tra colleghi e redattori più anziani. La notizia ha suscitato commozione all’interno della redazione, dove si ricordano con stima i trascorsi professionali dell’uomo.

Se ne è andato Guglielmo Pepe, e nella redazione di Repubblica i “vecchi” ricordano con affetto un giornalista che ha dato molto al quotidiano fondato da Eugenio Scalfari. Ma nelle stesse ore si torna a parlare di un’altra firma che ha scritto per anni a piazza Indipendenza, avendo a che fare proprio con Pepe quando era alla guida della redazione di Roma. La giornalista poi cambiò testata, si dice su interessamento di Gianni Letta, per non doversi trasferire nella nuova sede di largo Fochetti, su via Cristoforo Colombo, lontana dal centro storico. Si parla di Romana Liuzzo, che entrò nella redazione capitolina di Panorama, in via Sicilia, settimanale allora del gruppo Mondadori.🔗 Leggi su Lettera43.it

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