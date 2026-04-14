Il Premio Guido Carli è stato assegnato quest'anno a tre figure italiane: Lorella Cuccarini, Francesca Fagnani e Anna Ferzetti. I riconoscimenti sono stati consegnati a Roma il 14 aprile 2026. Le tre premiate sono state premiate per aver dimostrato talento e impegno sociale, contribuendo con il loro lavoro alla comunità e mettendo in evidenza valori come l'eccellenza e l'attenzione verso le persone più svantaggiate.

Roma, 14 aprile 2026 – Talento e impegno sociale, successo e restituzione alla comunità, eccellenza e attenzione agli ultimi. Intorno a questi intrecci si celebrerà la XVII Edizione del Premio Guido Carli. Un omaggio alle eccellenze italiane. L'evento, promosso dalla Fondazione intitolata allo statista che fu Governatore della Banca d’Italia e Ministro del Tesoro e presieduta da Romana Liuzzo, si terrà l'8 maggio alle alle 17.30 nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. La cerimonia sarà aperta dal sindaco della Capitale, Roberto Gualtieri, dopo il saluto iniziale di Liuzzo, cui seguiranno il video saluto istituzionale del Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e un video intervento del Vicepresidente Esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Premio Guido Carli: riconoscimenti a Lorella Cuccarini, Francesca Fagnani e Anna Ferzetti

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XVII edizione del Premio Guido Carli. Premiate Cuccarini, Fagnani e Ferzetti ift.tt/mM7yezH x.com

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