Preghiera della sera 15 Aprile 2026 | Signore aiutaci a credere ancora una volta

Al termine di questo mercoledì, si conclude la giornata con una preghiera serale rivolta a Gesù, chiedendo la forza di rafforzare la propria fede e di trovare un riposo tranquillo. La preghiera, datata 15 aprile 2026, invita a rivolgersi alla Parola come momento di ascolto e riflessione prima di concludere la giornata. Non sono riportati dettagli sulla provenienza o sulla forma specifica della preghiera.

Al termine di questo mercoledì, ci mettiamo in ascolto della Parola: una preghiera della sera per chiedere a Gesù la grazia di accrescere la nostra fede e donarci un riposo sereno. O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del nostro tempo per ringraziare il Signore di quanto di buono o meno buono è successo oggi nella nostra giornata. Allontana, o Dio, ogni turbamento da questa notte che si apre dinanzi a noi. Al termine di questa giornata fa’, o Signore, che la nostra preghiera sia un ascolto di quello che Tu vuoi dirci per il nostro bene.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera, 15 Aprile 2026: Signore aiutaci a credere ancora una volta Notizie correlate Preghiera della sera, 9 Aprile 2026: aiutaci ad avere una fede che infiamma l’animaAbbandoniamoci all’amore del Padre nella preghiera della sera: chiediamo la pace per il nostro cuore e una fede che infiammi l’anima, per restare... Preghiera del mattino, 13 Aprile 2026: Signore aiutaci ad amare come ami TuApriamo il cuore a questo nuovo lunedì invocando lo Spirito Santo: chiediamo la grazia di saper guardare il prossimo con gli occhi di Dio e di amare... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: ore 18,00 – Veglia di Preghiera per la Pace presieduta da Papa Leone XIV; Quell’appello del Papa alla maggioranza silenziosa che sceglie la pace; Leone XIV alla veglia di preghiera per la pace: Fermatevi! Sedete ai tavoli del dialogo. Basta morte in nome di Dio; Cuneo, in tanti alla preghiera per la Pace in Vescovado nuovo. Preghiera della sera, 11 Aprile 2026: la misericordia di Dio scenda su di noiConcludiamo la giornata sotto lo sguardo del Signore con la preghiera della sera, per chiedere il dono della Sua Misericordia. lalucedimaria.it #Matera. Al termine della celebrazione, la preghiera di monsignor Caiazzo alla Madonna della Bruna. facebook Alcune immagini della preghiera della del Santo Rosario per invocare il dono della pace, presieduta dal Santo Padre Leone XIV nella Basilica di San Pietro (11 aprile 2026) Vatican Media x.com