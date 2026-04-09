Preghiera della sera 9 Aprile 2026 | aiutaci ad avere una fede che infiamma l’anima

La preghiera della sera del 9 aprile 2026 invita a lasciare spazio all’amore del Padre, chiedendo pace interiore e una fede vivace. Si rivolge a chi desidera mantenere un legame costante con la spiritualità, rivolgendosi a un’entità superiore per trovare conforto e unione. La richiesta mira a rafforzare il rapporto di fiducia e a mantenere viva la connessione con il divino attraverso un momento di riflessione serale.

Abbandoniamoci all’amore del Padre nella preghiera della sera: chiediamo la pace per il nostro cuore e una fede che infiammi l’anima, per restare sempre uniti a Lui. Ti rendiamo grazie Signore per le persone che hai messo sul nostro cammino, per le grazie che ci hai concesso in special modo per tutte quelle di cui non ci siamo resi conto. Dedichiamo questa sera pochi minuti del nostro tempo per offrire al Signore un sincero ringraziamento per quanto è accaduto oggi nella nostra vita. O Padre, amore eterno, che sempre bruci senza mai estinguerti, infiammaci, consola la nostra anima, specialmente quando viene la sera e il peso delle nostre colpe ci opprime con timori e paure. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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Preghiera della sera, 4 Aprile 2026: mettiamoci in preghiera e attendiamo la sua ResurrezioneNella sera del Sabato Santo, recitiamo la preghiera della sera in attesa della Luce di speranza della Resurrezione, insieme a Maria Santissima.

Preghiera della sera, 8 Aprile 2026: preghiamo il Padre Celeste che non ci abbandoni maiAlla fine della giornata, eleviamo la nostra preghiera della sera: un atto di fiducia al Signore perché resti accanto a noi anche nelle ore più...

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Preghiera della sera, 8 Aprile 2026: preghiamo il Padre Celeste che non ci abbandoni maiChiudi la giornata sotto lo sguardo di San Giuseppe con la preghiera della sera per ritrovare la pace e dormire serenamente. Affidati a lui. lalucedimaria.it

Nell'affanno e nella tristezza (preghiera della sera a Maria SS.) O Vergine, si fa tardi, tutto si addormenta sulla terra, è l'ora del riposo: non abbandonarmi!. Metti la tua mano sui miei occhi, come una buona Madre. Chiudili dolcemente alle cose di quaggiù. L'an - facebook.com facebook

#SettimanaSanta Da Gaza la preghiera di pace per tutta l’umanità Le celebrazioni pasquali nella parrocchia della Sacra Famiglia di Michele Raviart e Francesca Sabatinelli osservatoreromano.va/it/news/2026-0… x.com