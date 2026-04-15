Il 15 aprile 2026, la preghiera del mattino si concentra sulla celebrazione della Resurrezione, sottolineando la vittoria di Cristo sulla morte dopo il periodo della Passione. Il testo invita a iniziare la giornata con un momento di riflessione sulla presenza viva del Signore tra i credenti, evidenziando la gioia legata alla fede nel Risorto come fondamento della vita spirituale.

Iniziamo questo mercoledì alzando lo sguardo a Cristo Risorto: la preghiera del mattino ci rivela la gioia del Signore che è vivo in mezzo a noi, vincendo il peccato e la morte dopo il mistero della Passione. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano amica che trasmetta il calore di Dio (card. Angelo Comastri). Chiediamo l’intercessione di San Giuseppe per iniziare e trascorrere una giornata serena e tranquilla. Sì, Signore, Tu sei davvero risorto! Questo è il fondamento della nostra fede. Tu vivi in mezzo a noi. Con la Tua morte hai sconfitto la morte e il peccato, e con la Tua risurrezione ci hai aperto le porte della vita eterna, facendoci accedere al trono della Tua grazia.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 15 Aprile 2026: Tu sei davvero risorto, il fondamento della nostra fede

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