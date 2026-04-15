Preghiera del mattino 15 Aprile 2026 | Tu sei davvero risorto il fondamento della nostra fede
Il 15 aprile 2026, la preghiera del mattino si concentra sulla celebrazione della Resurrezione, sottolineando la vittoria di Cristo sulla morte dopo il periodo della Passione. Il testo invita a iniziare la giornata con un momento di riflessione sulla presenza viva del Signore tra i credenti, evidenziando la gioia legata alla fede nel Risorto come fondamento della vita spirituale.
Iniziamo questo mercoledì alzando lo sguardo a Cristo Risorto: la preghiera del mattino ci rivela la gioia del Signore che è vivo in mezzo a noi, vincendo il peccato e la morte dopo il mistero della Passione. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano amica che trasmetta il calore di Dio (card. Angelo Comastri). Chiediamo l’intercessione di San Giuseppe per iniziare e trascorrere una giornata serena e tranquilla. Sì, Signore, Tu sei davvero risorto! Questo è il fondamento della nostra fede. Tu vivi in mezzo a noi. Con la Tua morte hai sconfitto la morte e il peccato, e con la Tua risurrezione ci hai aperto le porte della vita eterna, facendoci accedere al trono della Tua grazia.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
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