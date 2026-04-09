Preghiera del mattino 9 Aprile 2026 | chiediamo al Signore il dono di una fede salda

In questa mattina di giovedì, durante l’Adorazione, si è svolta una preghiera dedicata al Santissimo Sacramento. I partecipanti hanno rivolto una richiesta a Dio affinché conceda loro una fede forte e stabile, ispirandosi all’esempio di Abramo. La cerimonia si è svolta in un momento di riflessione e devozione, con l’obiettivo di rafforzare i sentimenti religiosi e spirituali dei presenti.

In questo giovedì di Adorazione, eleviamo la nostra lode al Santissimo Sacramento: chiediamo al Signore con la preghiera del mattino il dono di una fede incrollabile, sul modello di quella di Abramo. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo viverlo in grazia. Dio Onnipotente, concedici una fede salda come quella di Abramo. Oggi, vogliamo perseverare nel Tuo insegnamento per diventare Tuoi veri discepoli. Non vogliamo essere schiavi del peccato. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino, 9 Aprile 2026: chiediamo al Signore il dono di una fede salda Preghiera del mattino, 2 Aprile 2026: chiediamo il dono della perseveranza nella preghieraIn questo Giovedì Santo: riscopriamo la forza della preghiera del mattino per affrontare la giornata ed iniziare il Triduo Pasquale, chiedendo a... Preghiera del mattino, 22 Marzo 2026: chiediamo al Signore una più sincera adesione a LuiInizia questa domenica nel cuore della Santissima Trinità con la preghiera del mattino: uniamoci in un canto di lode che glorifica il Signore e... Temi più discussi: Settimana Santa, le messe e le celebrazioni in Duomo a Pavia; Sabato Santo, 4 Aprile 2026: la preghiera del mattino nel silenzio dell’attesa; La compieta preghiera della sera - Guida TV; Preghiera della sera, 6 Aprile 2026: con la fiducia nel cuore, affidiamoci a Cristo Risorto. Preghiera del mattino, 9 Aprile 2026: chiediamo al Signore il dono di una fede saldaIn questo giovedì di Adorazione, chiediamo al Signore con la preghiera del amttino, di accrescere la nostra fede e sostenerci in ogni prova. lalucedimaria.it La preghiera del mattinoRassegna ragionata dal web a cura di Tempi. La lettura dei giornali, diceva Hegel, è la preghiera che un vero laico recita al mattino. tempi.it Radio Maria. . LIVESANTUARIO DEL DIVIN PRIGIONIERO - COLORINA (SONDRIO) In unione di preghiera inserisci qui la tua intenzione - facebook.com facebook 11 aprile 2026 Preghiera del Santo Rosario per invocare la pace presieduta dal Santo Padre Leone XIV Basilica di san Pietro, ore 18.00 x.com