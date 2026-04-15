Precipita giù dalla finestra dal sesto piano | morto un imprenditore salernitano

Stamattina a Salerno si è verificato un incidente mortale in un appartamento situato al sesto piano di via Schipa. Un uomo è caduto dalla finestra e ha perso la vita sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia sta raccogliendo informazioni per chiarire le circostanze della tragedia.

Dramma, stamattina, a Salerno: un uomo ha perso la vita precipitando dal sesto piano della sua abitazione in via Schipa. A lanciare l’allarme, il garagista della zona che, udendo un tonfo, è corso in strada, trovando il corpo riverso a terra. Sul poto, i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Notizie correlate

Leggi anche: Morta una donna di 31 anni: esce dalla finestra, cammina e precipita dal quarto piano

Roma, precipita dal sesto piano di un palazzo a San Giovanni: morto ragazzo di 24 anniUn 24enne è morto dopo essere precipitato dal sesto piano a Roma, in via Magnagrecia.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Bimbo di 15 mesi precipita dalla finestra al secondo piano a Bologna: È gravissimo, stava giocando con la sorella; Oregina, uomo precipita da una finestra e vola per sette metri: è in gravi condizioni; Bimbo di 18 mesi caduto dalla finestra a Civita Castellana: il piccolo al Gemelli in prognosi riservata; Bologna, bimbo di un anno e mezzo precipita dal secondo piano: è in coma farmacologico.

Bimbo di 18 mesi caduto dalla finestra a Civita Castellana: il piccolo al Gemelli in prognosi riservataUn bambino di 18 mesi è caduto sabato dal balcone di casa sua mentre i genitori si trovavano in casa. L’allarme è scattato immediatamente: è al Gemelli. Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sblo ... fanpage.it

Dramma in Italia, precipita dalla finestra e vola per sette metri: indagini in corsoA Genova un uomo di circa 40 anni è precipitato dalla finestra di casa sua, facendo un volo di circa sette metri: le ipotesi ... notizie.it

Rocchetta Nervina, giovane di 20 anni precipita nel torrente: è grave - facebook.com facebook

Cagliari, precipita da terzo piano e muore: indagato 88enne #cagliari x.com