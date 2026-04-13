Roma precipita dal sesto piano di un palazzo a San Giovanni | morto ragazzo di 24 anni

A Roma, un giovane di 24 anni è deceduto dopo essere caduto dal sesto piano di un edificio in via Magnagrecia, nel quartiere di San Giovanni. Sul luogo sono arrivati i soccorritori, ma per lui non c’era più nulla da fare. Le forze dell’ordine stanno analizzando alcuni messaggi trovati sul telefono del ragazzo, che potrebbero indicare un gesto volontario. Le indagini sono ancora in corso per chiarire le cause della caduta.