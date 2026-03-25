Domenica 29 marzo 2026 si svolgerà la 42esima edizione della Half Marathon Firenze, con circa 6.000 partecipanti iscritti. La gara si terrà nel centro storico, attraversando alcuni dei principali monumenti della città. L’evento vedrà coinvolti atleti provenienti da diverse regioni e nazioni, che prenderanno il via su un percorso che si snoda tra le vie cittadine.

Sarà un’edizione da ricordare quella in programma domenica 29 marzo 2026 per la Half Marathon Firenze, che taglia il traguardo della 42esima edizione con numeri da record. L’evento è sold out da quasi due mesi: già a febbraio il comitato organizzatore Uisp Firenze, coordinato dal general manager Marco Ceccantini, aveva chiuso le iscrizioni di fronte a un boom di richieste senza precedenti nel podismo. Saranno 6mila i partecipanti complessivi pronti a correre per le vie del centro storico, trasformando la città in una grande festa dello sport nel segno della pace. Un messaggio che accompagnerà tutta la manifestazione, con otto postazioni dedicate prima della partenza per “timbrare” il viso con i colori della bandiera pacifista. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Half Marathon da record, domenica 6mila al via e un percorso tra i monumenti del centro

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