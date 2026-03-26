A Firenze si avvicina la Half Marathon prevista per domenica 29 marzo. L’evento, organizzato dall’UISP Firenze, coinvolge oltre seimila partecipanti che prenderanno il via lungo un percorso cittadino. La manifestazione si svolge nel centro storico e nelle zone limitrofe, con il via previsto nelle prime ore del mattino. La corsa si svolge su un tracciato di circa 21 chilometri.

Firenze, 26 marzo 2026 – Tutto pronto per la Half Marathon Firenze 2026 di domenica 29 marzo, appuntamento podistico organizzato da Uisp Firenze con 6.011 atleti ed atlete al via tra competitiva e non competitiva, in rappresentanza di 82 nazioni. I favoriti. Si parte alle 9 da Lungarno della Zecca e si arriva in Piazza Santa Croce. Dopo la presentazione ufficiale ecco alcuni dei possibili favoriti della gara. Tra gli uomini c’è Jacob Kipkorir Kosgei, keniano, 31 anni, tesserato per il Gs Orecchiella Garfagnana, capace di correre in 1:02’28” (primato personale) lo scorso 19 ottobre a Cremona, ha vinto domenica scorsa, 22 marzo, la mezza maratona di Pistoia in 1h01'58”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, torna la Half Marathon. Oltre seimila partenti, ecco il percorso

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