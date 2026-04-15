I biglietti per la partita tra Prato e Grosseto sono esauriti in appena cinque minuti, dimostrando una richiesta molto alta. La vendita è iniziata e in breve tempo tutti i posti disponibili sono stati prenotati. La rapidità con cui sono stati acquistati i biglietti ha sorpreso gli organizzatori, che hanno registrato il tutto in tempo reale. Nessuna nuova data o disponibilità supplementare è stata annunciata finora.

I biglietti per la sfida tra Prato e Grosseto sono spariti in soli trecento secondi. La domanda di partecipazione per l’incontro che si terrà domenica 4 alle ore 15 ha generato una pressione senza precedenti sulle vendite, portando il sistema online al collasso e confermando un legame viscerale tra la città e i propri colori sociali. L’ondata di entusiasmo che ha saturato le prevendite. La velocità con cui il pubblico ha risposto all’appello è stata impressionante. In appena cinque minuti, i restanti titoli d’acquisto per l’incontro del Lungobisenzio sono stati completamente esauriti attraverso il circuito digitale di Vivaticket. Questo fenomeno ha interessato la Curva Ferrovia, dove la richiesta è stata tale da mandare in tilt la piattaforma tecnologica nel brevissimo lasso di tempo della messa in vendita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Prato-Grosseto sold out: i biglietti volano in soli 5 minuti

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