L’Hockey Prato si prepara a tornare in campo dopo la pausa, con una sfida importante contro il CP Grosseto. La partita si giocherà dopodomani alle 20,45 al Palarogai, in occasione della sesta giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa vogliono riprendere il ritmo e ottenere punti preziosi davanti al proprio pubblico. La squadra pratese si allena intensamente per affrontare al meglio l’avversario toscano, deciso a conquistare la vittoria nel match che si preannuncia combattuto.

La pausa è finita, è tempo di tornare in pista: dopodomani alle 20,45, l’Hockey Prato riceverà al Palarogai il CP Grosseto, nel match valido per la sesta giornata del campionato di Serie B che inizierà alle 20,45. Gli uomini di coach Enrico Bernardini guidano con sicurezza la classifica del girone E del torneo: sono saldi al primo posto a quota 15 punti, con sei lunghezze di margine nei confronti del Viareggio Hockey B e ben sette verso i maremmani avversari di sabato. Sulla carta sono quindi Baldesi e compagni a partire con i favori del pronostico, ma non bisogna dimenticare che i grossetani riuscirono a creare non pochi grattacapi al gruppo in Coppa Italia (anche se allora gli uomini di Bernardini non avevano modo di allenarsi al meglio a causa dell’indisponibilità dell’impianto di Maliseti per lavori, ndr). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Hockey Prato si ‘scalda’. C’è Grosseto alle porte

Schianto fatale alle porte di Grosseto: la vittima è un uomo di 46 anniQuesta mattina, un uomo di 46 anni ha perso la vita in un incidente stradale alle porte di Grosseto.

Hockey prato, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028Il Comitato Olimpico Internazionale ha recentemente annunciato i criteri di qualificazione per l’hockey su prato ai Giochi di Los Angeles 2028.

#hockey #fieldhockey

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.