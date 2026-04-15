Prato-Grosseto biglietti esauriti in pochi minuti Ci sarà la diretta tv

Nella giornata di martedì, tutti i biglietti per la partita tra Prato e Grosseto sono stati venduti in pochi minuti. L’incontro si svolgerà domenica 19 aprile allo stadio Lungobisenzio. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva, permettendo a molti di seguire l’evento in tempo reale. La richiesta di biglietti ha superato di gran lunga la disponibilità, lasciando pochi posti ancora liberi.

Prato, 15 aprile 2026 – Nella giornata di martedì, in pochi minuti, sono stati esauriti tutti i biglietti disponibili per l’incontro Prato–Grosseto, in programma domenica 19 aprile allo stadio Lungobisenzio. “Un risultato straordinario, che conferma ancora una volta il profondo legame tra la squadra e la città. L’ennesimo segnale concreto di un entusiasmo crescente, che si traduce in numeri, presenza e partecipazione”, dicono dalla società. Proprio in ragione dell’elevatissima richiesta e per consentire a tutti i tifosi di seguire la gara, il Prato ha ha rilasciato a Tv Prato il nullaosta necessario per l’acquisizione, presso la Lega Nazionale Dilettanti, dei diritti di trasmissione in diretta della partita.🔗 Leggi su Lanazione.it

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