Blitz antidroga | 4,5 kg di cocaina e un milione di euro in fumo

Un’operazione antidroga ha portato alla scoperta di una notevole quantità di cocaina nascosta in una zona dell’hinterland milanese. Durante i controlli, sono stati ritrovati oltre quattro chili di droga e una somma di denaro importante, che sembra destinata a finire in fumo. L’intervento ha svelato un traffico di grandi dimensioni, coinvolgendo più soggetti e modalità di distribuzione.

Un colpo da quasi un milione di euro Nel cuore dell'hinterland milanese, un'operazione antidroga ha portato alla luce un traffico di cocaina su larga scala. Quattro persone sono state arrestate nel corso del fine settimana, con un bottino di oltre cinque chili di droga sequestrata. L'episodio più significativo si è verificato a Corsico, dove all'interno di un'auto di lusso sono stati trovati quasi quattro chilogrammi di cocaina, stimata per un valore di quasi un milione di euro. Gli arresti sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Corsico, che hanno intensificato i controlli sul territorio per contrastare il narcotraffico locale.