Matteo Biffoni ha confermato la sua candidatura a sindaco di Prato con il sostegno del Pd. In caso di vittoria, lascerà il seggio che attualmente occupa in Consiglio regionale. La sua decisione è stata comunicata ufficialmente, segnando l'inizio della campagna elettorale per le prossime amministrative. Nessuna altra candidatura è stata ancora annunciata.

PRATO – Matteo Biffoni ha accettato di candidarsi, di nuovo, a sindaco di Prato per il Pd. Se eletto lascerà il seggio che ricopre in Consiglio regionale. Biffoni, 51 anni, ha già ricoperto la carica di sindaco per due mandati consecutivi dal 2014 al 2024. Sei mesi fa era stato eletto al Consiglio regionale dove attualmente presiede la commissione sanità dell’assemblea toscana. L’ufficializzazione della candidatura è avvenuta nel corso dell’assemblea del Pd Prato svoltasi nelle scorse ore. “La candidatura di Matteo Biffoni a sindaco di Prato rappresenta una scelta solida e di qualità per il Partito democratico e per tutta la comunità pratese -ha dichiarato il segretario del Pd Toscana, Emiliano Fossi -.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Prato: Biffoni ricandidato sindaco dal Pd. Ha accettato ufficialmente

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