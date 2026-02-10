A poche ore dall’assemblea provinciale per scegliere il nuovo segretario del Pd di Prato, la situazione si complica. Furfaro rompe gli schemi e annuncia Biffoni come il suo candidato a sindaco. La decisione sorprende molti, mentre i toni tra i politici si fanno più accesi. La corsa alle amministrative di primavera entra nel vivo.

Prato, 10 febbraio 2026 – A poche ore dall’assemblea provinciale per la nomina del nuovo segretario Pd di Prato, arriva un colpo di scena. Marco Furfaro lancia il nome di Matteo Biffoni come candidato sindaco. L’annuncio del numero due nazionale del partito arriva dopo l’accesa dialettica tra i due registrata alla Camera di Commercio a margine della consegna del premio Stefanino d’Oro. «La città è a un crocevia – dichiara Furfaro –: energia e competizione globale da una parte, legalità e qualità del lavoro dall’altra, perché illegalità e sfruttamento danneggiano lavoratori e imprese sane. Per questo è tempo di voltare pagina e costruire, con corpi sociali e mondo produttivo, un patto cittadino su questi temi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pd, colpo di scena a Prato. Furfaro lancia Biffoni: “Per me è il candidato a sindaco”

